邱澤談認戀張鈞甯。（圖／翻攝自中時電子報臉書）

邱澤火速認戀 鬆口張鈞甯有時差「事先不知情」

37歲邱澤昨認戀小1歲清新女神張鈞甯，今(26日)邱澤出席客串演出的《用九柑仔店》記者會，被問新戀情他先回答：「順其自然」，鬆口認戀原因出自於「直覺」，認戀前是否有和張鈞甯先說好？邱澤說：「因為她現在在歐洲，有時差，本來想跟她連絡，但覺得她在那裡行程也很滿，先不打擾她」，也不知道張鈞甯是否已知道認愛消息。

邱澤今現身洋溢著好心情，臉上止不住笑容，問他是否在現實世界追求女生是否會跟劇本一樣？他說每部劇本不一樣，「做了跟劇本一樣的事就不像現實生活了」。被指搶先出來認戀是否會給女方有施壓的感覺？邱澤低調說：「謝謝關心」，沒正面回應。

邱澤與張鈞甯昨被《鏡周刊》拍到深夜開車出遊，疑似熱戀ING，邱澤之後大方回應：「努力追求中，請大家給祝福」，張鈞甯在巴黎出席時裝周，暫無回應。兩人過去都是演藝圈中的發電機，邱澤曾和楊丞琳、唐嫣、李毓芬等人傳緋聞，女方則和趙又廷、導演林哲樂傳戀情，認戀過身家上億的科技執行長黃凱偉。

(中時電子報)