在網路分享理財、親子相關文章的「A＋虎媽」，日前在臉書貼出報案三聯單，表示24日晚與妹妹在公館吃飯時，在汀洲路三段某餐廳前研究菜單時，突然有1名手持鈍器的女子衝過來，並朝她的頭部狂打，還不斷喃喃咒罵，她也提及第一時間前往派出所報案時，值班臺員警竟在低頭滑手機，過2多鐘才抬頭理她。

對此中正二警分局表示，當時值班員警是在查詢資料，且有詢問被害人要備案還是報案，沒有態度不佳的問題，警方最後也受理這起傷害案，並陪同調閱監視器，現已傳喚特定對象到案說明。

「A＋虎媽」po文表示，24日晚遭婦人攻擊後，餐廳店長也跑出來關心，表示「這位女士住在附近，經常出現，有精神問題」後來因後腦開始脹痛、頭暈，她便前往思源路派出所報案。

被害人表示她站在勤值臺前近2分鐘，但員警一直到其他員警出聲才抬頭，在了解被打過程中，員警還不斷滑著手機，開口只問「你是要備案還是報案？」

「A＋虎媽」表示，他根本不清楚兩者差別，勤值員警的不耐煩她也看在眼底，但一般民眾都有充分法律常識，「知道走進警局應該要備案或報案嗎？」認為員警的態度讓她感到失望、心寒。

她另表示，後來員警也告訴她，攻擊她的名婦人家住附近，曾有騷擾路人、並向人索討物品的紀錄，因精神判別未達強制送醫標準，所以仍在家居住，

「A＋虎媽」強調她對此事十分訝異，因為這幾年包括捷運無差別殺人案、文化國小隨機殺童、內湖小燈泡的事件，竟然都沒有喚醒社會對精神疾病者的實際作為，只會等到有生命犧牲、有無可挽回的遺憾，才來送花、寫卡片慰問，在媒體上講講話表示有關心？

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她也認為自己是好運，對方手上拿的不是榔頭、利刃，也幸好身邊沒有帶著孩子，否則今天新聞事件的主角就是我們。

(中時 )