台中市議會臨時會由審計部台中市審計處報告107年度台中市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，市議員張瀞分質疑審計處的決算審核報告避重就輕，就算發現問題也只是搔搔癢，不敢說重話。對於招標金額3億8000多萬且問題重重的台中花博門票代售暨入口驗票委託服務採購案，也沒有搞清楚狀況。

張瀞分指出，審計處建議市府積極推動花博卡整合市民卡提升使用效益，殊不知在前市長林佳龍執政時，花博卡發放過程亂七八糟；市府根本搞不清楚到底發出去多少？發給誰？是否有非台中市民也申請花博卡？

審計處長洪嘉憶說，交通局已經在研議要將花博卡轉換成敬老愛心卡活用。張瀞分質疑，當時國民黨議員建議根據設籍民眾的資料造冊，挨家挨戶發給每個台中市民花博卡以示公平，但前市長林佳龍不聽建議，動用公務員當推銷員推銷花博卡，還要市民留下個資才能領花博卡。

張瀞抨擊說，如今花博卡的庫存及流向混亂不清，連審計處自己的決算報告都說沒有及時掌握各區公所申辦及空白卡管理情形，內部控制機制付諸闕如，如今卻還要市府將花博卡整合為市民卡，這根本是故意挖洞讓現在的市府跳。

(中時 )