全國私校工會整理私立大學17類不合理聘約，發現有學校竟然要求講師3年內必須考上博士班並且持續進修、6年內必須取得博士學位，比公立大學還嚴苛。輔大教授戴伯芬表示，有私校教師評鑑多達200多項，連「學生去圖書館借書冊數」都列入老師考評範圍，說穿了就是要逼走老師。

全國私校工會近日抽樣全台50所私校聘約，理事長尤榮輝表示發現許多不合理聘約樣態，包括「教師未在離職前X月前提辭呈者要罰X個月月薪」；要求教師要有服務期，未滿服務期離職者要賠償違約金；條文不明確的「未履行教師義務」罰2個月薪資；未明訂研究費數額；擴張解釋《教師法》第14條「行為違反相關法令」而據以不續聘；因學校改名或系科課程調整，教師不適應換任課程或是現職已無課程安排，校方可據此不續聘；未於限期升等則不續聘或資遣等。

其中有學校要求「講師3年內必須考上博士班並且持續進修、6年內必須取得博士學位」，違反《教師法》第14條；或是未於限期升等者不能超鐘點、不能校外兼課、不發年終獎金、不能晉薪，有過度偏頗之虞。

另有兩類樣態是以聘約逼迫教師量產論文及計畫案，由於爭議相當大，教育部已經明文禁止。眾所周知的「把招生或行政工作納入教師義務」，也是直接違反《教師法》第16條。

輔大教授戴伯芬表示，過去幾年來私校教師減少速度非常快，平均下來每天有一位老師「消失」，以比例講比少子化速度還快。此次私校工會整理的樣態都是真實案例，她自己及身邊教師都有類似情況，可以說私校苛待老師已經到了「凌虐」的地步。她的朋友在他校任教，評鑑項目達200多項，連班上同學去圖書館借幾本書都列入老師評鑑，只要教師捐3000元就可以增加1個點數，友人不堪「虐待」便離開學校。

戴伯芬說，教師節前夕發聲，只是想尋回作為老師的尊嚴。「我們不是要求常聘制度，而是只是作為一個中華民國的教師，難道不能有正常的勞工保障嗎？」現在私校用各式各樣規定把老師逼走，而且常常是優秀的老師受不了這種氛圍率先走人，整個系變成很可怕的、你死我活的氛圍，像是俄羅斯轉輪的自殺式玩命遊戲，教師們只能眼睜睜看誰被開槍，大家都在盤算誰是下個走的人。

(旺報 )