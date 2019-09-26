韓國羽球公開賽持續熱戰，寶島好手今天目前為止出賽的選手中，除了混雙王齊麟/程琪雅3局無奈落敗，單打選手都順利過關，尋求衛冕本賽冠軍的男單一哥周天成，跟在同胞戴資穎與王子維之後，以21：10、16：21、21：14力克日本選手西本拳太，晉級8強。

第1局西本還在熱機，周天成把握機會吊動對手，並適時加速攻擊，一口氣連下7分，瞬間獲得10：1領先，隨後再靠連收4分持續擴大領先保險，以11分之差收下第1局；第2局西本拳太甦醒，在4：4之後連得3分超車，最大領先達7分，周天成在後頭追趕分數，最後還是在擊球出界下，被西本拳太追平局數。

第3局周天成獲得4：1領先後，雖然兩度被西本追到只剩1分差，但都能穩住領先位子，就算前一分失誤讓出，下一分都能很快調整過來，並在6個賽末點優勢下鎖定勝利，將和大陸陸光祖、印尼希倫（Shesar Hiren Rhustavito）之間的勝方爭奪４強席次。

今天男單成了丹麥選手落難日，除了稍早今年世錦賽銀牌安東森（Anders Antonsen）直落二遭台灣「羽球王子」王子維淘汰，前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）18：21、16：21不敵馬來西亞李梓嘉。

(中時電子報)