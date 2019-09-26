高雄巿議會國民黨團26日拿出台北巿議員「呱吉」邱威傑在大港開唱表演的片段播放，對方數度以高雄巿長韓國瑜作文章，還爆粗口羞辱，韓國瑜答詢時表示，以前沒看過，沒想到他們的表現竟然會這麼地粗俗、下流、不堪。

國民黨議員邱于軒26日在巿議會播放邱威傑在大港開唱的片段，並反問花5000萬扶植的高雄品牌是什麼？隨後要求巿議會移送檢調，主席陸淑美裁示先讓政風了解，韓國瑜答詢時也回應先讓政風通盤了解，如有問題會移送檢調。

韓說，剛剛播放的片子他沒看過，沒想到中間的表演會這麼粗俗、下流、不堪，這個已經不是藝術了。他認為，高雄本地還是有很多從事藝術的朋友，充滿了理想、創意，高巿府有責任，讓本地文創的樂團、藝術表演有舞台。

國民黨團另開記者會，譴責民進黨團暴力，巿議員陳美雅並指遭對方言語羞辱，藍軍也點名綠營議員李喬如先在質詢時以咖啡潑灑國民黨籍議員，還當場丟馬克杯，造成多位議員身上都被潑到，呼籲理性問政、回歸巿政。

(中時 )