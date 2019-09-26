一名60多歲，已退休的大學校長，從年輕時就是高知識份子，近期不斷出現忘記最近的事，卻可向家人侃侃而談老同學、學生近況的狀況。因家人察覺他已多年未聯絡老同學、學生，感到不對勁，堅持帶他前往求診，才發現他已罹患中期失智症。

萬芳醫院神經內科主治醫師陳兆煒表示，該名校長從前就是高知識分子，在家中屬於權威型長輩，因認為自己腦力好，不曉得自己已失智，病識感相當低。一開始時，他十分抗拒，直到家屬百般勸說，才願意前往神經內科就醫。

陳兆煒表示，病識感較差的病患大多不願承認自己腦部功能下降，認為家人都在欺自己，常發生與家人起衝突的狀況。他提醒民眾，失智症的症狀不只是記憶力減退，也包括空間感喪失、判斷力變差，躁動、個性改變、妄想等。若不接受治療，症狀恐持續加重。

針對失智症的檢查，陳兆煒表示，目前除了傳統的腦部電腦斷層掃描、臨床心理檢查等方式，民眾亦可選擇自費進行血液生物標記、腦部正子掃描等更精準的檢查項目．以釐清自己罹患失智症的風險、可能的疾病進展。

(中時 )