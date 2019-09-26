〈晶華軒〉的〈招牌蜜汁叉燒〉的「糖色」漂亮，表面並帶有些許炙烤的焦色，塊切厚度精準拿捏，吃在嘴裡的口感甚佳。（圖／姚舜）

〈晶華軒〉現今的蝦餃，外皮蒸過2次使其透亮，內餡是整顆白蝦。（圖／姚舜）

晶華酒店〈晶華軒〉菜單上新增〈明爐港式燒鴨〉，皮薄透亮、肉嫩且香，沾了梅汁醬入口更增風味。（圖／姚舜）

為全面優化客人用餐體驗，並讓餐廳定位更精準明確，台北晶華酒店館內粵菜餐廳〈晶華軒〉全面大改版，除延攬曾在2013年曾帶領日本大阪麗思卡爾頓(Ritz-Carlton)酒店〈香桃〉粵菜餐廳得到米其林一星的主廚鄔啟明加入團隊掌杓，並請到港點主廚吳滿權與燒臘主廚廖麒文組成「廚藝金三角」、各司其職烹調料理，展現「完全粵菜餐廳」新氣象，同時秉持「用好材料做好味道」與「第一道到最後一道都好」的理念，食材、烹技和菜餚刑色呈盤全面升級，經過近2個月「試車」，全面「砍掉重練」的〈晶華軒〉今日重新開幕，接受客人訂位。

粵菜向來是觀光飯店館內旗艦中餐廳的主力，也因90％觀光飯店中餐廳都是粵菜餐廳，同時包括婚宴在內的各式宴會，高價菜單中的菜式多數也是以粵菜海鮮為主。因為業者「英雄所見相同」，各家菜色很容易被拿來比較。

由於台灣蘿蔔產季未到，〈晶華軒〉的〈蘿蔔絲酥餅〉內餡蘿蔔絲現在用的是日本的蘿蔔，充分體現「講究」。（圖／姚舜）

〈紅裳脆皮蝦腸粉〉的皮薄透亮且口感柔滑，內餡的鮮蝦肉塊並用酥炸「米網」取代油條包裹，使口感更富層次。（圖／姚舜）

〈晶華軒〉的新菜〈菜膽砂鍋濃湯燉花膠〉，除用菜膽增加湯頭甜度，且花膠內膠質完全釋出融入湯內，故湯質濃純稠厚。（圖／姚舜）

台北晶華酒店〈晶華軒〉本就是粵菜餐廳，惟為了迎合市場，過去〈晶華軒〉菜單上並會出現川菜、台菜與粵菜並存場面，此雖提供了客人更多樣吃食選擇，卻讓餐廳定位變得模糊失焦，且菜品水準不易趨於一致性。畢竟，「業貴專精」，任何行業都一樣，「樣樣通」的另一面可能是「樣樣鬆」。

眼見台北都會觀光飯店持續增加，並觀察到國人吃食品味漸次提升且挑剔，晶華酒店決定全面提升優化〈晶華軒〉，第一步是精準聚焦粵菜，第二步是請資深港廚駐店掌廚，第三步是不求創新花俏、只求全面顧好味道。

〈晶華軒〉的〈菜膽砂鍋濃湯燉花膠〉所用花膠（魚肚）來自中東， 膠質頗豐。（圖／姚舜）

〈晶華軒〉的〈棗皇螺頭燉蘆花雞湯〉， 用料足、蒸燉時間夠久，所以湯頭極鮮醇。（圖／姚舜

螺頭燉湯要煮出味道，螺肉厚切後要先烤出焦色。（圖／姚舜）

一如時下許多餐廳都會面臨同樣的問題，基於現實考量常常必須「將就」：將就成本、將就設備、將就採購、就將長官、將就老闆，或是將就特定客人。「將就來，將就去」，廚藝團隊往往沒有目標並失了鬥志，烹調料理的菜式雖不致離譜，但若要論登峰或極致，實難達標。

晶華酒店〈晶華軒〉砍掉重練再出發，團隊建立的共識是：全面「講究」、不再「將就」，並期許以此一理念在競爭激烈的市場中開闢藍海，得到識味饕客認同與肯定，甚至未來在《台北米其林指南》中有一席之地。

〈晶華軒〉菜單新增〈陳年花雕蒸鮮拆蟹鉗〉，以「冷縮法」去掉硬殼，方便客人吃食，襯底的花雕蒸蛋，酒香四溢。（圖／姚舜）

〈晶華軒〉的〈韭黃肉絲煎脆麵〉堪稱是結合滬、粵「兩面黃」的〈2.0版兩面黃〉，賞味重點有極細的蛋黃煎麵，以及那會「牽絲」的澆頭。（圖／姚舜）

以澎湖新鮮明蝦炒製的〈玉蘭明蝦球〉，因食材講究，味道自然鮮美。（圖／姚舜）

新〈晶華軒〉在菜餚上的「講究」頗全面，例如作〈脆皮黑毛豬燒肉〉的豬不僅要用黑毛豬，還指定要母豬，只因母豬近腹部部位肉質油脂分布比公豬漂亮且均勻。又例如〈XO醬香檳茸炒帶子〉所用的帶子，不是來自日本北海道，而是被港廚稱「玉帶子」的南澳帶子，因為鄔啟明認為這品種的帶子肉質纖維更細緻。〈韭黃肉絲煎脆麵〉是「時尚版的兩面黃」，但主廚這回用了極細的蛋黃麵，口感更細緻。

除了食材講究外，新〈晶華軒〉的菜式作功亦更見講究。例如〈棗皇螺頭燉蘆花雞湯〉除用山泉山燉湯，為了蒸燉出香鮮濃郁的味道，厚切的螺肉在燉湯前，還火烤出焦色，俟「逼」出了螺肉內蘊獨特的香鹹與甘味後再入湯與龍骨、雞爪和赤肉一起蒸燉。

〈韭菜金網煎鍋貼〉是「優化版」的〈冰花煎餃〉，鍋貼底部的冰花非常薄脆，且網紋細緻。（圖／姚舜）

〈晶華軒〉的〈西施泡飯〉是由廚師或資深外場同仁採桌邊服務，將高檔海鮮食材與炸米分次下到鮮濃的龍蝦湯

〈西施泡飯〉在濃鮮湯頭煮沸後，凌空倒下酥炸成爆米花的泰國長米，過程充滿「儀式感」，且是一道「有聲音的菜」。（圖／姚舜）

〈菜膽砂鍋濃湯燉花膠〉的湯頭質地稠濃以粥，味道鮮醇，喝了會「黏嘴」，那是因為這湯足足煲了7、8小時，花膠的膠原蛋黃全都釋出融入了湯裡了。至於那湯裡的甘甜，則來自俗稱「菜膽」的菜心，用料好且足，火候時間夠，味道自然好。

〈晶華軒〉的〈北菇蒸燒賣〉上面以瑤柱絲同蒸，更增風味。（圖／姚舜）

〈晶華軒〉新菜〈梅菜松阪肉蒸圓茄〉，松阪豬肉先與梅乾菜先炒過再上蒸籠蒸製，鹹香完全入味。（圖／姚舜）

為了確保新鮮度，〈晶華軒〉的〈杏片雪山叉燒包〉是採現點現製。（圖／姚舜）

晶華董事長潘思亮〈晶華軒〉的〈西施泡飯〉讚不絕口，其實這不是什麼新料理，只是過去有些廚師作這菜時為了省功，會用南瓜泥增艷並使湯質濃醇。鄔啟明則是龍蝦殼與沙公、白蝦熬出湯頭，再加了北海道元貝、鱈場蟹肉、澳洲帝皇蝦與加拿大貴妃蚌，以及澎湖絲瓜、鮮草菇和清江菜一起熬煮，俟湯沸騰再倒入現炸泰國香米爆米花，食材用料新鮮且一律現做，這湯菜要不鮮都難。

〈晶華軒〉的〈酥皮焗蛋塔〉， 酥皮非常酥鬆且薄脆，內餡蛋香濃郁。（圖／姚舜）

〈晶華軒〉的〈薑汁燉鮮奶〉質地比嫩豆腐還滑、還嫩，入口嫩滑香甜。（圖／姚舜）

台北晶華酒店粵菜餐廳〈晶華軒〉，除內場廚房升級，亦將外場作了小改裝，且桌椅沙發的表布重新換過。（圖／姚舜）

在熱炒、點心與燒臘主廚全到位後，台北晶華酒店〈晶華軒〉已升級為一「完全粵菜餐廳」。（圖／姚舜）

(工商 )