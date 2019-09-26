施姓武術老師透過網路結識15歲少女，將對方約至旅館性侵，過程中還以手機錄影，逼迫少女說出「我很騷我欠幹」等不堪字句，日前遭士林地方法院重判10年，羈押中的施日前以「母親精神狀況不佳，需人照顧」為由，向法院聲請具保停止羈押，合議庭審酌後認為，施男以淫片要脅女方不得報警，搭捷運還戴口罩遮掩，有逃亡之虞，駁回他的請求繼續羈押。

施姓武術老師曾在多所國小、國中任教，日前在IG假扮高職女生，將15歲被害人約出，在旅館強行性侵、還將過程拍成影片，恐嚇少女，後遭警方逮捕，日前士林地院依強制性交等罪，判處他10年有期徒刑，並因犯行惡劣重大，落網後就一直羈押在看守所。

施男日前卻向法院聲請具保，表示父母離婚後，母親的精神狀況一直不好，他擔心母親獨自一人會發生意外，希望能回去陪伴母親，此外他被抓時，也沒向工作單位、親友解釋這些狀況，希望可以讓他交保，出去處理相關事宜，再進行二審判決。

合議庭受理後指出，施男行跡惡劣，所作所為造成被害人難以抹滅的傷害，且犯案時除逼拍影片，離去時搭捷運還戴口罩遮掩，目前一審判決10年有期徒刑，施恐有逃避追訴、逃亡之虞，認為有續押的必要。

士林地方法院認為，施男現已解除接見、通信，他可在看守所內，寫信給親友、工作單位，解決所稱未交代的事項即可，駁回施的具保請求。

(中時 )