金山八德街YouBike站明啟用，提供38個車位。（新北市交通局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市交通局27日起同步啟用金美國小、金山八德街、淡水滬尾藝文休閒園區3個YouBike站，全市累計達579站，交通局表示，此次是金山區首度設站，可說是未來透過YouBike串連整個北海岸景點的前哨站。

新北市交通局綜合規劃科長陳建成表示，配合青春山海線的綠色觀光理念，交通局全力推動綠能運輸，也藉由金山區辦理市地重劃的機會，在金美國小旁設YouBike站提供36個車位，以及八德街24號對面設YouBike站提供38個車位，未來北海岸地區還會持續評估增設YouBike站，服務更多市民。

另外，淡水滬尾藝文休閒園區YouBike站設有26個車位，由於緊鄰今年開幕的飯店及影城，周邊還有忠烈祠、雲門舞集、一滴水紀念館等景點，又可串連既有的「淡水海關碼頭園區」及「文化機車立體停車場」站，讓旅客觀光更輕鬆愜意。

交通局表提醒，民眾騎乘YouBike，記得先到YouBike官網或租賃站Kiosk登錄投保「公共自行車傷害險」，保費全額由市府負擔，只要卡片登錄的騎乘者資料需和實際騎乘者為同一人，騎乘期間受傷住院，1天理賠上限1000元，死亡或失能最高理賠100萬元，多一分安全保障。

(中時 )