台中市首例！北屯區南興公園出現有人在防災治洪池內餵養家禽、家畜，經人檢舉爆料，市府養護工程處公園景觀維護科派員循線找飼主說明，將依法開罰處以1200元至6000元罰緩，並公告限期10月初將家禽、家畜帶離移至他處安置。

真離譜！民眾在防災治滯洪池內打造「違規生態園區」，搭起的木造圍籬內有雞、鴨、鵝，與羊，並警告不能進入，除了雞、鴨、鵝被網狀圍欄圍住，其餘4隻羊隻可自由移動到對岸吃草，甚至能上岸與民眾互動，不但占用公共用地且影響防洪功能，倒是小朋友看起來覺得很新奇，直呼：「好可愛！」。

台中市政府養護工程處公園景觀維護科指出，南興公園占地約1公頃，由長春自辦市地重劃區認養管理，但依規定滯洪池內不得飼養動物，經人檢舉，上個月已發文要求管理單位限期改善，後續也將對飼主依法開罰。

台中市建設局表示，民眾勿任意於公園內餵食野生動物，禁止放生、棄養、餵養動物，違者可依據《台中市公園及行道樹管理自治條例》第13條、第16款及第43條，處以1200元至6000元罰緩。

防災滯洪池變畜牧區 養雞鴨鵝還有羊

(中時 )