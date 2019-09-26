台中市議會26日進行107年度總決算審核報告會議，國民黨市議員楊正中針對審計處所提出的107年度審計報告書提出四點疑義，並表示因台中市審計處之審計報告有所疏漏，該說明未說明，顯示審計報告並不嚴謹，故要求退回；主席最後裁決審查報告有錯誤的地方，要求審計處來文勘誤。

楊正中指出，台中市政府非營業特種基金一年以上自償債務餘額，截至107年底止，增加158億8155萬4346元。但台中市政府與審計處所提之數字有出入且差距甚大。在同一本審計報告書中，非營業特種基金部分提出兩個不同之金額，分別為409億2813萬3000元以及250億4665萬8654元。又同一基金在台中市政府總決算報告卻寫250億4665萬8654元。審計處未修正亦無說明，究竟何者為真？

楊正中說，第二，106至107年梧棲、龍井及潭子區公所，皆有未編預算並挪用預算及用途不符支出之情形；這些挪用公務預算去吃喝玩樂的經費都是出於人民的納稅錢，但審計處竟縱容不予剔除，甚至用減列的方式，還另外要市府編列預算來還。

台中市被占用及閒置房地清理情形中，楊正中發現，截至107年12月31日止，臺中市被佔用土地面積在審計報告中竟被誤植為43,351.20平方公尺，實際上應為433,351.20平方公尺。

楊正中說，台中市截至107年度止，債務餘額一年以上自償債務60億。台中市政府於107年12月14日以「自償性經費」為名義，向台銀台中分行借60億。公務預算何來自償性經費？又該如何自償？此是否有編列預算？有無違反預算法及公債法？

楊正中問市長盧秀燕，市府是否至今皆未確實做好盤點，為何去年12月仍再由前市府逕行向台銀借款，以至於前市府所埋的單，今日還在幫忙收爛尾。

台中審計處長洪嘉憶說，審計報告中有兩個不同數字，係因基金間有互相借調款，只是按照公共債務法將公債列入，但兩個數字都正確。楊正中則不予認同，他說根據會計原則同一項目必須以同一數字為準；倘若數字不符，則應提出說明。但在審計報告中，台中市審計處未多加說明。

楊正中表示，審計處身為機關防弊的最後一道防線，但在此次審計報告書裡面卻有所疏漏，該說明的未說明，顯示審計報告不嚴謹，他要求將107年審計報告退回。主席張瀞分最後裁示，針對審查報告有錯誤的地方需來文勘誤。

(中時 )