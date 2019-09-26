32歲歌手林宥嘉兩年前和老婆丁文琪（Kiki）結婚，去年7月誕下兒子「酷比」，最近林宥嘉揪丁文琪合體拍新歌MV，一家四口的片段被推測暗示二胎報到。林宥嘉今(26日)出席活動，首度親口證實又將當爸，且真的是女寶寶，直說「這MV結尾是神預言」。

林宥嘉最近推出新歌〈少女〉，讚遇到對的人後，「戀愛的男子，每一個都是少女」，還找來丁文琪入鏡，夫妻合體放閃。據《ETtoday星光雲》報導，林宥嘉今出席品牌代言活動，大方回應懷二胎傳聞：「其實我太太蠻辛苦的，拍這MV時她肚子裡已經有寶寶」，但當時還不知道二胎性別，之後檢查確定是女孩後，令林宥嘉直呼一切都太湊巧。

提到和丁文琪的相處，林宥嘉說兩人很互補，他常一頭栽入工作裡忘記正常生活，丁文琪則會把他拉回現實，告訴他「別把自己想的這麼了不起」，要好好照顧自己身體健康，不要忘記三餐，「她常會打醒我，讓我走回正軌」，至於婚姻經營之道，林宥嘉說結婚是兩個人的事，相互「信任」最重要。

(中時電子報)