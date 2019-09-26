總統專機私菸案延燒，時代力量立委黃國昌昨再爆料，一名「林家如」超額訂購37條香菸，不清楚這個人是誰。而黃國昌口中的「林家如」正是總統發言人室諮議。民進黨立委余天今無奈表示，那是她個人跟華航訂購，與私菸案無關，「不知道民進黨哪裡得罪他（指黃國昌），為何他那麼討厭民進黨」。黃國昌受訪回應，他問政就事論事，看證據說話，不太會政治操作。

針對黃國昌指控，蔡英文總統今天說，在機上購買免稅菸，與司法機關調查的走私菸案，兩件事情性質不同，主管機關會做相關調查懲處。

黃國昌昨爆料「林家如」訂購37條菸，卻不知道其身分，還召開記者會公開找人，結果事後被發現黃找的人任職於總統府，被質疑黃國昌刻意針對蔡英文。黃國昌今受訪強調，「我真的不知道林家如是誰？」一個人帶37條菸不申報，明顯是違法行為，煙沒被發現及查扣，台北地檢署要檢討。

對於黃國昌猛打私菸案，林家如鎖定的菸與私菸案無關，「我不知道民進黨哪裡得罪他，之前時代力量要選舉，民進黨全力幫忙，不曉得他為什麼那麼討厭民進黨，我也搞不清楚」。

綠委許智傑也說，不知道黃國昌在想什麼，以前大家都是泛綠聯盟，現在卻不知道黃有什麼思考，我們期盼時力能好好思考，回到抗中保台、守護台灣的共同目標。

(中時 )