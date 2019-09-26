鴻海創辦人郭台銘已經對外表達退出2020大選，不過郭周邊的人似乎仍未放棄希望，據親省政府系統人士指出，有某一名親郭人士近期正在聯繫與省府有淵源的地方政治人物，盼他們能在多等待一會兒，郭台銘下周將與親民黨討論是否披橘袍參選。

郭台銘確定不選後，藍軍紛紛準備歸隊支持高雄市長韓國瑜，但郭支持者似乎仍不放棄希望，趁「老虎軍團」的陣型潰散之前，緊急聯絡潛在可能幫忙郭台銘的地方人士，請他們先「緩一緩」。其中一名頗具代表性的親郭人士積極扮演聯絡角色，希望陣形能先穩住，等待主帥做最後決定。

親民黨組織部主任張碩文表示，到目前為止親民黨沒有任何人跟郭台銘陣營有任何聯繫，日前郭台銘才宣布離開國民黨，也宣布不爭取連署成為2020總統候選人的決定，他是有高度的企業家，這時不應該陷他於不義。至於親民黨是否會與郭台銘合作？親民黨對於合作持開放態度。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜強調郭台銘沒有在等親民黨門票，郭台銘已退出這場競選活動。

(中時 )