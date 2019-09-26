國民黨表態慰留鴻海創辦人郭台銘，不料，慘遭郭陣營冷回應盼勿再勾勾纏。對此，有藍委形容國民黨與郭台銘現在如同兩岸關係，此時保持友善禮貌關係，勿把話說盡，有模糊的共識就好，也有藍委直言，假設郭退黨立場堅定難以挽回，希望雙方能好聚好散。

國民黨立委陳學聖認為，目前雙方不口出惡言，保持友善禮貌關係，過去宋楚瑜辭去省長，結果李登輝批了請辭待命，讓它懸在空中，也就是不要把話說盡，把路走盡，就有迴轉空間的機會，任何人都難以預料下一階段，這就是政治藝術的地方。

陳學聖說，此時黨中央應維持友善距離，先擱置，如同我國與對岸一中各表的兩岸關係，有模糊的共識就好，未來演變以後再說。等待時間決定下一步發展。

國民黨團總召曾銘宗表示，尊重台北市黨部的意見，盼能慰留，假設郭不接受的話，也希望雙方能好聚好散，買賣不成仁義在，郭能跟國民黨一起為中華民國的生存發展做出貢獻。

國民黨團副書記長童惠珍說，用最大努力挽回郭台銘是必要過程，但如果無法獲得郭轉向對國民黨的認同，就只能各自尊重，也無法強迫人家，再由主席來裁決。她說，相信不只主席，與郭友好的中常委、中央委員以及基層代表，這段時間都會盡力溝通，盼郭諒解，這是大家期望的。

國民黨立委林奕華認為，入黨、退黨應屬個人意願，黨中央當然要持續和郭台銘想辦法溝通，甚至想辦法讓郭支持國民黨的這場選舉，所以重點是合作，不是郭還是不是黨員的身分。如果不支持，就算是黨員又如何？所以國民黨的團結是首要，不是有無黨員身分。

國民黨立委李彥秀表示，初選後包括郭台銘退選後的裂痕，大家都需要心情沉澱，國民黨現在該做的是，針對郭對中華民國的熱愛與認同，應以私底下、透過不同管道的溝通，讓郭知道只有國民黨是能維護中華民國利益的政黨，而非檯面上的溝通或形式上用榮譽黨員證的慰留。

(中時 )