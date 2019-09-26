六福村邁入第三年的萬聖慶典於下月4日登場，為全台主題樂園中唯一將萬聖節作為檔期、且是最大的萬聖節主題慶典，自首年舉辦帶來單月10萬人次入園，去年達11萬人次，預期入園人數將再成長二成。

六福村從二年前開始推動一季一村一慶典的策略，每季都有一個主題活動，第四季搭配美國大西部內的「墓碑鎮」推出萬聖主題去年帶動整個10月湧進超過11萬人次朝聖。

六福村行銷經理黃淑芳表示，萬聖節由於已經是世界級的慶典活動，參與的人潮與期待感更高，在有雙十國慶四天連假的加乘下，加上推出「臉部變妝」門票599元、假日夜間遊行星光票399的優惠，秋冬遊遊補助12歲以下小朋友免費入園，預期整個萬聖效益能帶動整體業績、人潮成長二成，關的變裝道具、遊行商品以及萬聖主題餐點業績預計可衝高至三成。

此外，整個10月關西六福莊推出耗資百萬的非洲面具嘉年華慶典活動，包含來自非洲藝術表演家、期間限定的非洲Jambo餐及面具節主題活動，讓住客體驗最原汁原味的非洲百年文化慶典，帶動10月連假住房率達九成。

六福村萬聖慶典活動舉辦三年來，被評選為「全台最有萬聖氣氛打卡點」，佔地5公頃的美國大西部，化身萬聖鬼城「墓碑鎮」，主打首創恐怖分級，有全台最大萬聖遊行，喪屍、骷髏、鬼怪傾城而出，也有輕量級的親子萌鬼專區，餐飲也推出麵包裹上漢堡肉與厚切培根的「食人骨頭」、雪碧搭配覆盆子與草莓爆爆珠的「惡靈眼淚」等特餐，營造濃濃的西洋萬聖節風味。

(工商 )