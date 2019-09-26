王陽明當爸預告停工 靠情侶專屬app褒愛 15:282019/09/26 中時 李承陽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「台灣第一帥」王陽明當爸了！經紀人Ryan證實王陽明的愛妻蔡詩芸現在懷孕5個多月，預產期落在明年年初，據了解蔡懷孕初期僅有些輕微暈眩，沒有其他不適、一切順利，目前小朋友性別暫不公布，還沒有取小名，暫時用口語的方式叫「Little one 」。 現王陽明人在台中拍攝新片《海霧 驚濤駭浪》，與蔡詩芸暫分隔兩地，夫妻倆透過情侶專屬應用app隨時保持聯繫，兩人每天隨時online保持聯絡，而《海霧》也將是王陽明當爸迎接小孩出生前最後一個作品，之後將停工放假，專心照顧老婆跟小孩。 蔡詩芸（左）孕肚明顯。（帝國娛樂提供） (中時 ) #王陽明 #蔡詩芸 也許您會感興趣 推薦閱讀 角頭老大海上相碰 王陽明喊老婆會吃醋 16:552019/09/24 娛樂 合作新片培養兄弟情 04:102019/09/25 娛樂新聞 結婚4年做人成功！蔡詩芸曬絕美孕照 王陽明撫肚對望甜爆 15:032019/09/26 娛樂 娛樂熱門新聞 不是周美青！命理師爆他才是韓最佳副手 原因是… - 娛樂 觀眾火大 陳鳳馨丟《國民大會》主持棒內幕曝光 - 娛樂 周杰倫曬天倫照 昆凌「一句話」疑露餡懷第三胎 - 娛樂 日女星赴米蘭當眾露內衣褲 網友怒轟：國恥 - 娛樂 邱澤火速認戀 鬆口張鈞甯有時差「事先不知情」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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