「台灣第一帥」王陽明當爸了！經紀人Ryan證實王陽明的愛妻蔡詩芸現在懷孕5個多月，預產期落在明年年初，據了解蔡懷孕初期僅有些輕微暈眩，沒有其他不適、一切順利，目前小朋友性別暫不公布，還沒有取小名，暫時用口語的方式叫「Little one 」。

現王陽明人在台中拍攝新片《海霧 驚濤駭浪》，與蔡詩芸暫分隔兩地，夫妻倆透過情侶專屬應用app隨時保持聯繫，兩人每天隨時online保持聯絡，而《海霧》也將是王陽明當爸迎接小孩出生前最後一個作品，之後將停工放假，專心照顧老婆跟小孩。

蔡詩芸（左）孕肚明顯。（帝國娛樂提供）

(中時 )