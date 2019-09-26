基隆市警局與刑事局合作，聯手破獲48歲的余姓男子，專找基隆無業遊民當人頭，以百員不等利誘申辦門號及租屋，再架設無人機房設備，以假親友名義進行詐騙，行騙遍及北北基地區，至少11人受騙，損失逾240萬餘元，余男今依詐欺罪送辦，被法院裁定收押。

基隆市刑大副大隊長沈瑞坤說，詐騙前科累累的余男，都在基隆車站、長庚醫院大廳尋覓無業街友，看好遊民需要錢買菸酒，以每次2000元代價，要街友出面租屋、申請手機，甚至有些以幾百塊錢打發，街友淪為人頭成為詐騙集團共犯。

基市刑大偵四隊，透過大數據分析基隆市發生詐欺案件中，發現詐騙集團為防止話務機房被遭警方破獲，並降低犯罪成本，改將話務機房設置於中國大陸，利用網路連線至台灣詐欺集團成員所裝設「非法數位式移動節費設備」（DMT）。

利用無人機房中介接駁，以亂槍打鳥方式撥打電話進行詐騙，被害人遍及北北基地區，經過濾清分析資料，向上追查得發現以余男為首之詐騙集團，今年1月起，在基隆、台中及台北等處尋覓遊民當人頭，再租屋架設DMT作為詐騙據點。

警方同步逮人，循線逮捕余男與4名街友等5人到案，查扣3組DMT機台電信詐騙設備、7支犯案用手機；警詢後將犯嫌移送基隆地檢署偵辦，余男罪嫌重大被法院裁定羈押，將持續擴大清查被害人，呼籲民眾不要隨意販賣證件，以免成為詐騙共犯。

中時電子報關心您：

防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )