男子凌森義離婚後與結交廖姓女子，雙方疑似有金錢糾紛，2017年凌男約廖女至汽車旅館尋歡後，拿摻有安眠藥、農藥的優酪乳給她喝，再趁其迷昏之際用塑膠袋套頭、束帶勒死。高雄高分院26日更1審宣判，依然維持無期徒刑，可上訴。

判決書指出，凌男2016年5月前透過網路認識家住高雄的廖女，雙方交往後陷入熱戀，廖女還因此離婚、搬到台中與凌男同居。沒想到凌男脾氣暴躁，還向廖女借款上百萬元，同年9月廖女不堪其擾後決定搬回高雄，凌男仍糾纏不已。

2017年5月，凌男認為廖女另結新歡，於是藉故約廖女前往高雄一間超商見面後，開車前往附近的汽車旅館「休息」。凌男趁廖女沐浴之際，把5顆安眠藥及農藥摻進一瓶優酪乳，性交過後騙其喝下。面對昏迷的廖女，凌男用塑膠袋套住她的頭，再用束帶將其勒斃，凌男事後也喝下攙藥的優酪乳後倒地不起。隔日，汽車旅館員工察覺不對勁，前往房間查看，才發現廖女躺在床上、凌男躺在地上，兩人均無反應，立即報警處理。送醫搶救後，廖女不治身亡，凌男撿回一命。

凌男預謀殺人案，經高雄地院和高雄高分院判處無期徒刑，上訴最高法院撤銷發回後，高雄高分院26日上午九點更一審宣判，仍然維持原判，處無期徒刑，褫奪公權全身，全案可上訴。

(中時 )