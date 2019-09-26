自美國總統川普上任以來持續對伊朗施壓，自然不會放過任何暗中協助伊朗的國家與企業。美國國務卿蓬佩奧25日表示，美國正對某些中國企業和個人實施制裁，指控他們故意從伊朗轉運石油，違反美方對德黑蘭方面的禁令，美國財政部隨後宣布對5名陸公民及6家公司施行制裁，其中包括中國遠洋海運集團有限公司旗下的兩家子公司。

據路透社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）說，他要向大陸與其他國家表示，美國必會制裁所有違反禁令的行為，而伊朗發動的攻擊越多，美國應該、也勢必會增強施壓。

他表示，美國現在開始將有兩項新行動，美國將加強向各國宣導與伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard Corps）有關實體做生意的風險，同時告知美國將懲罰違反制裁持續和他們接觸的國家。

沙烏地阿拉伯石油設施14日遇襲，各界普遍認為是伊朗所為，令中東地區局勢陷入不安，也讓人擔心會引發更廣泛的戰爭，但德黑蘭否認涉案。美國總統川普24日在聯合國大會上致詞時，承諾將持續試著透過制裁壓制伊朗經濟，直到德黑蘭方面同意放棄華府聲稱追求核武的舉措。

對於美方指控，伊朗一向表示，其核子計畫一直以來都僅用以和平為目的。

川普於去年退出2015年歐巴馬時期，美國和伊朗簽署的國際協議。根據協議，伊朗同意限制核子計畫，以換取緩解制裁。

(中時電子報)