鴻海創辦人郭台銘退黨一事，國民黨中常會25日予以慰留，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭台銘特別請她說「無黨一身輕」，郭台銘說有跟郝龍斌討論過，希望跟國民黨主席吳敦義反應盡快做退黨處理，但慰留讓郭覺得吳言而無信，很遺憾很無奈，事情到此為止，大家好聚好散，不要用黨紀來約束他。

蔡沁瑜表示，郭台銘說他個人言行都跟國民黨無關，國民黨將來也不應該對他任何行為用黨紀約束、箝制他，他已經完全沒有國民黨身分。

對於遭到藍營立委嗆聲、國民黨又做出此決定，是否覺得國民黨是恐怖情人？蔡沁瑜表示，不想用恐怖情人來形容，郭希望大家好聚好散，既然一切到此為止，就不要有所瓜葛，郭發表聲明表示，不要用黨紀來箝制他，現在無黨一身輕。

蔡沁瑜對於有幕僚對曾資助政治獻金者放話傳聞，她強調都是資深媒體人在媒體放話，郭辦都是處於澄清，她表示，這些事情都是過往雲煙到此為止，郭對國民黨是一無所求，過去的事情就讓它過去。

對於柯郭合體，外界以「政治大戲」形容，蔡沁瑜否認，她說台北市政府顧問蔡壁如是幕僚，她自己有所觀察，但時間點有一點記錯，希望大家還是以前台東縣長黃健庭接受專訪的時間為主，以她近身觀察郭，很清楚時間點流程，當天去城隍廟、與柯爸柯媽見面也是前一晚幕僚提議，因為適逢中秋節才去送月餅，「這是做人該有禮數」，時間點規畫與安排沒有這麼多考量，而與蔡壁如去中選會那場也一樣，都是上午開會才決定。

蔡沁瑜表示，即使當初感覺郭要參選，但機率99％可能要選，但1％不參選，最後會不會發生1％，事後真的發生了，幕僚只是先把資料準備好，了解中秋節時中選會的上班時間，以及登記參選要哪些資料，等待老闆做決定，絕對沒有安排政治大戲；另外從柯文哲反應「你怎麼最後一天才告訴我，讓我都沒時間準備」，柯是最後一天才知道，但強調是第一時間告訴柯。

31位大老登報連署外，外傳還有2人未簽名，蔡沁瑜表示，她並沒有說「還有兩位」，也沒有提到還有「王金平」3個字，她沒有講也不代表默認，因為不想在提這件事。

(中時 )