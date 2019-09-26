高雄老字號華王飯店宣布熄燈後，26日又爆華后飯店也將停業，業者張貼公告「內部整修，暫停營業」，何時重新營業不得而知。觀光局則說，華后尚未正式提出停業申請。不過，業界已傳聞將拋售訊息，「一王一后」相繼要說再見，令人不勝唏噓。

觀光局指出，今年高雄旅館新設4家、11家歇業，其中君鴻被法拍後，由海霸王旗下凱德堂法拍取得後，未來也將經營飯店，其餘歇業者皆為老舊飯店。目前轄內觀光旅館有11家、一般旅館為382家。

觀光局表示，華后實際取得旅館登記約14年，房間數90家，地點緊鄰駁二、西子灣，主要接待陸客團為大宗，但受到陸客限縮影響，業者先前有口頭告知將停業，但尚未正式向觀光局提出「暫停營業」申請，依照規定最久可停業2年。

華后傳出停業消息後，今日大門深鎖，業者不願對外證實及說明。不過，業界已盛傳華后釋出出售訊息，因地點為高雄觀光熱點，仍有觀光發展潛力，有同業展現濃厚興趣，已經派人打探，有意購入再轉型經營。

勞工局主祕皮忠謀指出，華后有6名員工，9月中曾通報要解僱4人，但目前未接獲飯店員工申請勞資調解，也無勞資爭議。但有些飯店是採分樓層委外管理，勞工局將派員進一步了解，華后是否有同樣狀況，將持續追蹤維護勞工權益。

(中時 )