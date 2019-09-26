郭家軍衝刺國會立委席次 蔡沁瑜：盼擦亮招牌 15:282019/09/26 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 永齡基金會副執行長蔡沁瑜（左）到桃園參加活動，並且了解民眾反應。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遷戶籍後蔡沁瑜觀察八德大溪，認為八德發展比較快速，而大溪在上次議員選舉也少了一席，郭說雖然沒有參加總統選舉，但希望在國會這塊會加倍努力，而她個人是整體戰備考量，要不要做決定還沒這麼快，這次來桃園也是來關心0到6歲國家養看鄉親有沒有什麼意見。 蔡沁瑜表示，她說郭希望在國會立委能衝刺，郭家軍可以擦亮這塊招牌，對她自己來說，關係到政體戰略考量。 (中時 ) #國會 #八德 #希望 #選舉 #大溪 也許您會感興趣 推薦閱讀 明泰基金會捐贈網路攝影機 宣誓以科技保鑣維護校園安全 16:112019/09/24 財經 這國要修法 沒結婚不能啪啪同居也犯罪 22:142019/09/24 社會 撼動6次總統大選的都是誰？學者直言是... 09:202019/09/25 政治 《通信網路》守護偏鄉校園安全，明泰贈坪林國小網路攝影機 15:232019/09/25 財經 印尼暫緩修正刑法 拒撤回弱化肅貪會新法 17:042019/09/25 國際 「蔡賴配」有譜嗎？蔡英文頒師鐸獎笑而不答 18:582019/09/25 政治 國安局指陸拉白打綠 柯諷：上面寫輔選會報就好了 11:162019/09/26 政治 全球熱愛生命獎得主齊聚 與道明師生分享動人樂章 14:012019/09/26 生活 中美談判逼近 陸商務部稱保持密切溝通 15:262019/09/26 財經 切割國民黨 蔡沁瑜：不希望用恐怖情人形容 15:262019/09/26 政治 政治熱門新聞 宇宙震撼！韓民調來到死線保衛戰 - 政治 蔡英文論文真假？東大生稱找到證據了 - 政治 陳揮文也受不了！嗆韓自己該檢討 - 政治 胡幼偉：不願任韓副手 藍「菁英」盤算自己 - 政治 韓30年前論文被開箱 台教會驚：神預言反送中！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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