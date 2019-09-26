遷戶籍後蔡沁瑜觀察八德大溪，認為八德發展比較快速，而大溪在上次議員選舉也少了一席，郭說雖然沒有參加總統選舉，但希望在國會這塊會加倍努力，而她個人是整體戰備考量，要不要做決定還沒這麼快，這次來桃園也是來關心0到6歲國家養看鄉親有沒有什麼意見。

蔡沁瑜表示，她說郭希望在國會立委能衝刺，郭家軍可以擦亮這塊招牌，對她自己來說，關係到政體戰略考量。

(中時 )