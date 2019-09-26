新北市中和區屈公病群聚感染病例持續增加，市府派員至管制區內清除孳生源。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市中和區屈公病群聚感染病例持續增加，今再新增中和景平里68歲女性病例，該女潛伏期間曾至防疫管制區的步道活動，研判是在管制前感染，新北市衛生局表示，已將區塊防治範圍從25公里擴大到32公里，持續加強社區環境孳清除與噴消。

衛生局指出，新增的女病例本月20日因發燒、關節骨頭疼痛就醫，20日及22日皆診斷為感冒，23日該女因噁心嘔吐再度就醫，24日通報送驗後確診，目前症狀已緩減，住院休養中，相關接觸者暫無症狀。

衛生局表示，市府已完成該女住家戶內外孳清、噴消，將安排住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清、噴消，同時將區塊防治範圍由25公里擴大到32公里，持續加強社區環境孳清、噴消。

衛生局長陳潤秋表示，牛埔山近國強嶺與圓通寺間的步道為防疫管制區，除持續針對管制區進行長效藥物噴消及環境孳生源清除，也加強員警巡邏各封鎖管制點，提醒民眾切勿進入管制區內，以免違法罰鍰最高30萬元。

防疫管制區包括：興南路二段24巷往國強嶺國勝嶺路口、興南路二段114巷18弄2號前鐵門至8號、興南路二段142巷底、南山路236巷63弄口、中興街233巷8弄復興國小旁、中興街263巷中興公園3條步道、慈雲寺周邊（圓通路369巷66號）2條步道、仁慈寺周邊（圓通路367巷68號）4條步道、一線天登山口2條步道、通往春秋墓園道路、圓通路305巷、圓通寺及停車場周邊3條步道、曉山青社區旁登山口、樂天宮路口等。

(中時 )