一般來說星期一總是一個感覺特別憂鬱的日子，不過這絕對不包括這對「超火熱」伴侶，以及對面辦公樓裡目睹全程的員工們。在本周一早上，國外某一棟辦公樓裡突然發出了騷動，引起騷動的亂源是對面樓的住戶，原因是那兩人正渾身赤裸，在浴室裡「激情大戰」。

據《每日郵報》報導，當時員工發現後有人立刻拿起手機將這令人血脈噴張的一幕全都記錄下來。而有女員工直接抱著頭，咯咯的笑著。當有人把這段影片上傳後立刻引來網友的討論，有一個人精簡又嘲諷的描述，說這是「早餐和一場表演」，不過最多網友關心的都是，這對伴侶到底知不知道？有的網友擔心他們根本渾然不覺，也有網友篤定地認為「他們一定知道」。

(中時電子報)