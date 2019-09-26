彰化縣長王惠美觀摩同安國小攀樹課程，但可能擔心安全讓縣長媽媽不斷叮嚀小朋友要小心。(吳建輝攝)

王惠美也在南興國小的同學協助下，體驗最新的VR課程，驚叫連連。(吳建輝攝)

螺陽國小的小朋友也跟縣長媽媽介紹湖稻遊學課程，昆蟲標本的製作與認識。(吳建輝攝)

彰化縣政府配合新課綱實施，挑選縣內10所特色小學，訂定深具地方及校園環境特色的校定課程，以母雞帶小雞的方式，各接待縣內3所學校參加，活動報名網站開放後，造成學校間熱烈回響，希望藉由活動達到資源共享並開啟學校間的對話，也讓孩子更深入了解彰化之美。

彰化縣長王惠美說，彰化有山有海有平原，每個地方都有自己的特色，在10月讓30所願意參與的學校，透過遊學方式給學生學習，像是同安國小有咖啡與攀樹課程，大村國小紫鑽葡萄課程、南興國小的智慧學園課程等等，都能夠讓學生做中學，學中做，學習到不同地方的社區特色。

王惠美表示，369重陽禮金全彰化要發放8億多元，但今年只有編列7億，因此將真正有需要的獨老、殘障、低收維持369發放，一般65歲民眾就回到1000元，調整後的369重陽禮金，省下近2億元經費用在教育上，希望提升教育安全環境與教學品質，營造更好的學習環境。

彰化縣政府首次辦理遊學活動，希望透過校際間的遊學交流，落實新課綱自發、互動、共好的精神，也開啟學校間的對話，達到資源共享追求共好的目標，認識彰化之美，進發揚彰化之美，未來也能夠幫彰化培育更多優質的人才。

(中時 )