教師節將至，桃園市大園區家長會長協會、教育會及菓林國民小學攜手慶祝教師節並表揚優良教師，藉此感謝辛苦的教育工作者，成就每一個孩子適性揚才、終身學習。
「教育部師鐸獎」由溪海國小教師呂龍興獲得、「桃園市師鐸獎」由溪海國小教師黃育枝獲獎。而資深5年校長由竹園國中林益鋒、后厝國小黃晃盟及陳康國小王建興等獲獎。
溪海國小校長蔡淑華說，老師在教學過程中要付出最大的愛心、最大的同理心照顧所有的孩子，讓孩子在更健康環境下成長。菓林國小校長也是大園區教育會理事長陳新寶也認為，教師工作早出晚歸，除了教導孩子學識外還要引導正確生活習慣，其辛勞不言而喻。
大園區長徐藍科提到，感謝各校校長及老師為教育工作努力不懈，大園區公所行政團隊會全力配合桃園市政府教育局政策。
大園區家長會長協會理事長宋惠君說，有鑑於城鄉差距並看見各校之需要，家長會長眾志成城下成立桃園市大園區家長會協會，目的是協助各校發展特色，讓孩子有更大發揮舞台空間，培養帶著走的能力，並配合教育局政策推廣多元學習。
(中時 )
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