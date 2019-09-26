桃市大園區慶祝教師節感謝教師辛勞。（大園區公所提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃市大園區慶祝教師節感謝教師辛勞。（大園區公所提供／呂筱蟬桃園傳真）

教師節將至，桃園市大園區家長會長協會、教育會及菓林國民小學攜手慶祝教師節並表揚優良教師，藉此感謝辛苦的教育工作者，成就每一個孩子適性揚才、終身學習。

「教育部師鐸獎」由溪海國小教師呂龍興獲得、「桃園市師鐸獎」由溪海國小教師黃育枝獲獎。而資深5年校長由竹園國中林益鋒、后厝國小黃晃盟及陳康國小王建興等獲獎。

溪海國小校長蔡淑華說，老師在教學過程中要付出最大的愛心、最大的同理心照顧所有的孩子，讓孩子在更健康環境下成長。菓林國小校長也是大園區教育會理事長陳新寶也認為，教師工作早出晚歸，除了教導孩子學識外還要引導正確生活習慣，其辛勞不言而喻。

大園區長徐藍科提到，感謝各校校長及老師為教育工作努力不懈，大園區公所行政團隊會全力配合桃園市政府教育局政策。

大園區家長會長協會理事長宋惠君說，有鑑於城鄉差距並看見各校之需要，家長會長眾志成城下成立桃園市大園區家長會協會，目的是協助各校發展特色，讓孩子有更大發揮舞台空間，培養帶著走的能力，並配合教育局政策推廣多元學習。

(中時 )