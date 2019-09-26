今年超級籃球聯賽(SBL)選秀榜眼陳懷安26日在花蓮觀護盃替補打了15分鐘，雖僅拿3分，卻傳全隊最多5助攻，跟先前8月DLIVE夏季聯賽表現判若兩人，關鍵出在他成功減肥4公斤，「但我還沒真正回到大學體型，目標再減3公斤！」

由於先前右肩脫臼加上腳踝扭傷，陳懷安整整兩個月沒法打球，才讓自己體重暴增到95公斤，整個人腫了一大圈，直接影響他在8月中旬的夏季聯賽表現，「感覺我在夏聯就像跑跑龍套，所以一被九太選到，劉嘉發教練就要我趕緊減肥。」

陳懷安減肥的方法很簡單，就是每天早、晚固定練球，加上控制飲食就可以了，「我現在就是不喝飲料，都只有喝水，所以體重才能慢慢降下來，先前真的太胖了，讓我根本沒信心在夏季聯賽打球，也都幾乎沒有上場，現在才順多了。」

其實目前九太後場陣容人才濟濟，除了陳懷安，還有于煥亞、李愷諺、柯旻豪等好手，上場時間競爭相當激烈，不過陳懷安表示，他才來九太1個月，還在熟悉彼此配合打法，需要調整的東西不少，幸好球隊的學長輪流教他許多東西。

「像是阿寰學長(陳靖寰)就會教我怎麼拉開場上空間，且跟我分享場上經驗，愷諺會告訴我，拿到球必須要進攻，才有辦法幫忙分球，」陳懷安表示，「目前我的外線有待加強，還有場上失誤過多的毛病也需改善，要加強的東西很多。」

不過26日以81比90不敵美國後，包含陳靖寰、柯旻豪等九太球員，都自發性從小巨蛋跑回飯店，唯獨陳懷安穩坐如山，問他為何不跟著去跑？他說：「因為我必須幫忙拿東西，況且我不是最菜、最年輕的，因為維克才22歲而已。」

(中時電子報)