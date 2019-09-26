一名38歲產婦為拚生男，付出慘痛代價！中醫師廖婉絨在節目上說，該名產婦體重原僅58公斤，懷孕後暴肥、血壓偏高，首胎產下女嬰後，婆婆竟狂進補，還要求她不能減肥，趕生男寶，結果她冒妊娠高血壓風險，懷上男寶後竟罹「子癲症」，胎兒5個月須中止妊娠，她還因此罹憂鬱症，爆瘦及停經。

中醫師廖婉絨在節目《醫師好辣》中分享此一高齡產婦被婆婆逼生男的案例。她說，該38歲媽媽，懷孕前體重僅58公斤，懷孕時胖到80公斤，且伴隨輕微高血壓，產下女嬰後體重雖降低，但為了哺育母乳，婆婆替她進補，狂餵雞湯、煲湯、黑麥汁，還要求她「不能喝水，只能喝湯」，快懷男寶寶，以致她體重飆破80公斤。

廖說，該女子在懷孕後期血壓偏高又過胖，婦產科醫師建議她要先減重10公斤，因而到她門診減肥，第一個月甩掉5公斤，但在邁入第二個月療程時，因婆婆與先生要她再生第二胎，而中斷減肥療程，婆婆還酸她「把用來瘦身的精力跟金錢，花在生小孩上面，你早就懷第二胎了，跟你的中醫師說不要再減肥，幫你看有什麼中藥可以生男生啦」。

廖婉絨表示，該女子中斷減肥療程後，就未再出現門診，但2年後再出現，身材乾癟、氣色憔悴、眼神渙散，體重僅剩50公斤，原來女子懷第二胎時，因體重過重加上高齡、血壓偏高，而引發「妊娠高血壓」，又聽婆婆的話而未服用降壓藥，在懷孕中期併發子癲症，須中止妊娠，胎兒也保不住成死胎，婆婆還怪她沒保住胎兒，香火法傳承下去。

廖婉絨說，此事讓女子精神壓力大到吃不下也睡不著，最後轉介身心科發現罹患嚴重憂鬱症，得靠精神藥物控制，就連安眠藥也服用至管制級安眠藥，最終爆瘦、情緒崩潰，月經再也不來了。

(中時電子報)