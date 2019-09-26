國民黨韓國瑜競選2020總統澎湖選務工作跨出第一步，副主席曾永權26日飛抵澎湖召開第1次工作會報，首要任務整合中央黨部、地方黨部、韓國瑜競選辦公室3大系統，打贏選戰。

韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選工作首次會報於國民黨澎湖縣黨部會議室秘密舉行，副主席曾永權偕同組發會主委李哲華、韓辦執行長林國正等跨海主持。

澎湖藍營7人小組：縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、中評委前縣長王乾發、中常委副議長陳雙全、主委呂永泰、立委提名人歐中慨、書記長許玉璘、總幹事陳麗萍全員到齊。

曾永權指示，現階段3大任務：1、召集競選幹部，整合中央黨部、地方黨部、韓國瑜競選辦公室3大系統，穩定選情加強戰力；2、這次選戰定調為總統與立委聯合競選；3、全國22縣市的布局架構已完成，未來將強化橫向聯繫，團結一心衝出高票。

曾永權表示，縣長賴峰偉將擔任澎湖縣競選總部主任委員、議長劉陳昭玲出任後援會長，總統與立委選戰一氣通貫，將成立聯合競選總部、聯合看板、聯合文宣、聯合競選活動。

國民黨澎湖縣黨部指出，聯合競選總部目前暫定10月27日成立，屆時韓國瑜將親臨澎湖懇託拜票。

(中時 )