高雄巿長韓國瑜26日答詢為什麼選總統？他說，當上巿長後發現，需要中央大量補助高雄，如果中央不給，拜託中央給政策，如果政策不給，拜託中央給高雄祝福，但是補助、政策跟祝福這3樣，從中央的執政感受不出來。

韓說，希望他出來參選的聲浪非常巨大，不管國內海外都是一樣，剛開始他的確沒有想到要選總統，但當上巿長後逐步發現，如果要把南台灣的生命放出來，要把高雄打造為全台首富需要3樣東西，但是到目前他始終感覺不出來。

他指出，想要輕裝上陣，全力幫高雄脫胎換骨，但高雄負債3000億的情況下，財政的壓力很沉重，1年的利息錢就20億，每個部門各局處明年的預算基本上都縮編，可是市民朋友的期待是這麼大，該做的工作又不能放鬆。

因此沒有中央的補助是絕對沒有辦法，但像登革熱為了幾千萬元的補助，高巿府跟中央基本上是空中大戰，他要問，如果不能大量補助，可以給高雄好的政策嗎？但他所提的自由經濟貿易區、國際大機場等，都是被中央打臉。

韓表示，如果不給政策，可不可以給高雄巿祝福？但他有時候連這個都感覺不到。因為高雄市政府團隊不停的擦亮高雄招牌，希望海內外的觀光客進來，但是有一群人卻的不停的潑墨汁，高雄的一點事情，都會被放大。

他舉例，前幾天警察局為了治安非常辛苦，但台東外海撿石頭卻可以撿到海洛因，如果今天在高雄會變成什麼樣子？另像颱風天水很快就退掉，可是中央都在修理高雄，眼睛卻不看屏東跟台南，所以他覺得補助、政策跟祝福這3樣，都感受不到中央。

(中時 )