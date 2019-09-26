台中市政府綠地變藍天後，新任盧市府團隊改採台中花博免費入園參觀政策，造成花博出現16億多元短差，143萬張花博卡遭到閒置遭到審計處糾正；民進黨團總召市議員李天生26日抨擊說，市政業務不可能一刀兩斷，要求重視行政延續，同時質疑花博收支短差是否會列入明年度決算報告？

針對審計處市府107年度決算報告中列舉出多項花博業務缺失，李天生強調，政黨輪替後，市府優秀公務人員都仍然在崗位上，但是卻遭到審計處嚴厲糾正，完全是新任領導者改變做法，改採免費入園政策造成花博財政短差高達16億多元。

李天生表示，前市府團隊發行花博卡，原本規畫可以享受優惠入園，日後並計畫轉變成為市民卡，讓台中民可以免費搭乘公車及其他各項福利，不過卻遭新市府團隊廢止，造成143萬張博卡閒置形同浪費；也因無法辨識，讓其他縣市民眾也能免費搭乘公車，對台中民並不公平。

李天生、賴佳微強調，政府施政應該視行政延續，不可能一刀兩斷，新市府團隊不當決策造成花博嚴重收支短差，同時要求審計處將花博收支短差列入明年度決算報表，並應讓當初有申請花博卡的市民，透過戶政系統補發給市民。

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(中時 )