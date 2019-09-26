國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選引起討論，前新北市長朱立倫、團隊國策顧問張善政都列入考慮名單，但前綠營大老，前立法委員沈富雄卻表示，國民黨只有一個選項有機會贏得2020，那就是「朱韓配」。

沈富雄今(26)日在臉書上表示，如今韓國瑜自爆成性，總統大選距今僅剩107天，「但總統之局幾乎已經底定」，除非國民黨最後提出「朱韓配」取代「韓X配」，而且這個可能性低於1%的選項還不能室黨中央提出，「必須是韓國瑜的動心一念」，有天韓國瑜若說出「我念茲在茲的中華民國保衛戰竟因我一人而全面崩潰」等話，然後將候選人的位置「禪讓」給朱立倫，那麼局勢方可逆轉。

但沈富雄表示，以目前韓國瑜的個性言行，這個選項根本不可能；而屏除總統大選之後，國會席次又是另一個主戰場，蔡英文目前的高支持度完全是建立在兩點，分別是「反中氛圍讓蔡英文撿到槍」，以及「韓國瑜太弱，彼消此長」，因此在國會席次上，藍綠兩黨將會再有一段競爭。

沈富雄認為，這次民進黨的席次將勢必減少，可能會在過半的邊緣掙扎，國民黨的席次則是篤定無法過半，所以下屆國會將有可能會是三到四個政黨不過半的局勢；沈富雄分析未來政局會出現四種可能：

第一 、民進黨仍排除萬難，絕對多數，繼續完全執政。

第二 、沒有絕對多數的政黨，民進黨跟在野黨組成聯合政府。

第三、國民黨取得國會絕對多數，形成朝小野大之局。

第四 、左右共治。

沈富雄說，此後台灣的政局將會更加動盪，是好、是壞，都要看關鍵第三黨來定，若有一個好的關鍵小黨，未來的情勢將會相對穩定，但以目前檯面上的情勢以及人物來看，「可能性不大」。

(中時電子報)