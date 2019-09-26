欠稅4億多元並掏空公司逃亡17年的前東帝士集團負責人陳由豪，2012年被控損害債權，遭台北地方法院通緝迄今，陳認為同案被告吳日興已獲判無罪確定，聲請法院開庭審理，也判他無罪。法官認為，陳由豪有沒有犯其他罪，都需經調查認定，陳從來不出庭，無法逕憑書狀就斷定，裁定駁回陳的聲請。可抗告。

陳由豪身繫多案，2002年8月29日出境，2009年2月9日取得大陸地區人民身分，同年6月24日被台灣戶政機關廢止戶籍登記。

陳由豪被控毀損損害債權案，台北地檢署起訴後，他請胞弟陳由哲選任律師李淵聯幫他辯護，2013年2月6日、5月14日再親自委任李為辯護人，甚至提出答辯狀，質疑毀損債權案北院未必有審判權，在答辯狀內作無罪答辯。

因陳一直未到庭，北院2016年9月20日對他發布通緝後，陳兩度聲請撤銷通緝，都被駁回。今年7月，同案被告吳日興獲判無罪確定，陳由豪認為他也應該無罪，向北院遞狀，聲請開庭審理。法官認為，吳日興雖獲判無罪，但陳由豪有無另犯其他法條，需經調查才能判斷，法院無法以現存卷證認定陳由豪無罪，陳的審判，也不受吳的判決拘束，裁定駁回陳由豪的聲請。

(中時 )