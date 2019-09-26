為感謝、肯定志工們付出，新北社會局於26日在三重綜合體育館舉行第9屆金志獎表揚典禮，由新北市長侯友宜親自頒獎，表揚年資滿2年以上且時數達6百小時的志工2921人，其中3位特殊貢獻獎志工游林春子、張麗英和洪麗華更上台分享擔任志工的感想與故事。

表揚會場擺滿感恩花束、上千位志工們排排而坐，「能夠付出就是一種快樂、福氣的人生價值」侯友宜致詞表示，志工的付出是社會穩定的力量，新北因志工不斷進步，他望著台下志工微笑表示，「現在的女性志工遠多於男性，大家記得帶另外一半參加志工工作喔！」博得志工們一片歡笑、掌聲。

「快樂就會健康，有了健康就能長壽」81歲志工游林春子表示，有天夢到醫生跟她說生命只剩1、2個月，從夢中驚醒後非常苦惱、無奈，驚醒後發現自己還有機會做有意義的事，所以開始到永和耕莘擔任志工，她說做助人的事，可以使人快樂延年益壽。

「被需要的感覺真棒，會做到走不動的那天」中和區公所擔任志工張麗英自2005年從水利署退休後即投入志工行列迄今13年，她說，退休後不必再打卡上班，空出許多時間擔任志工，為民服務外，中間也遇到很多志同道合的朋友分享生活，覺得很有意義。

另一位，在永和區公所內擔任社工督導的洪麗華表示，最令她人印象深刻的事，是有一年春天氣溫寒冷，當時她送飯到獨居長輩家，怎麼敲門都沒獲得回應，她立刻通報里長、警消，大家破門而入後，發現長輩裹著棉被躺在地上發抖，還好及時送醫才挽回長輩的性命。

(中時 )