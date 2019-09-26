陸「十一」期間投放萬噸豬肉確保供應 15:592019/09/26 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，對於即將到來的70週年「十一」慶典，大陸商務部26日表示，期間商務部會同發改委等向市場再投放1萬噸中央儲備豬肉，保障市場供應。 (工商 ) #市場 #豬肉 #十一 #商務部 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 十一長假將屆 中概股爭相表態 12:522019/09/23 財經 十一長假將屆 中概股爭相表態 04:102019/09/24 證券．權證 陸十一閱兵將軍人數創紀錄 時長80分飛機160多架 16:382019/09/24 兩岸 外媒關注東風41閱兵首秀 陸少將：不讓記者失望 19:062019/09/24 軍事 大閱兵將至 陸派員赴各國為「中國威脅論」滅火 20:062019/09/24 兩岸 十一前香港箭拔弩張 反送中示威天天來 13:282019/09/25 兩岸 「十一」黃金周8億陸客出遊 海外首選日本 18:292019/09/25 兩岸 陸國慶日 或成香港一國兩制試金石？ 08:552019/09/26 兩岸 生活墮落當兩面人 前雲南書記秦光榮落馬 12:062019/09/26 兩岸 中美談判逼近 陸商務部稱保持密切溝通 15:262019/09/26 財經 兩岸熱門新聞 美心集團支持港警 遭反送中抗議者抵制 - 時政 台媒吹爆北京大興機場 陸網狂酸：還缺榨菜茶葉蛋 - 兩岸 超強無人機 陸閱兵亮點 - 焦點新聞 - 旺報 中國心強大 殲-10C編隊越珠峰 - 焦點新聞 - 旺報 陸國產航母加兩棲攻擊艦 遠海作戰艦隊成型 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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