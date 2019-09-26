台北市長柯文哲上任後，預計2016年合併「文山一、二分局」，但遭里民、議員強烈反對，計畫暫時擱置。北市政府警察局26日赴議會又再次提出整併專案報告，遭議員質疑工作報告並沒有提出「衝擊點」只有優點，且合併過程偷偷摸摸。警察局長陳嘉昌卻說，「這不是單純的合併案，會私下向議員報告。」

文山一、二分局合併後將稱為「文山分局」，會以景美夜市旁文山二分局現址為地點，6月已向警政署送合併計畫，最快明年1月會執行合併。

「文山分局」整併案一直以來遭里民、議員強烈的反彈，北市警察局堅持不放棄今又再次提出整併專案報告。卻遭議員鍾沛君指出，專案報告只提出優點並未提出「衝擊點」，過去已有分局和派出所整併未達成效的經驗，又提出這樣的報告，如未來再次發生問題，該怎麼辦？且合併過程「遮遮掩掩、偷偷摸摸」，只想讓合併案快速通過。

陳嘉昌回應，「有些事情不方便在這裡講，這也不是單純的合併案，會私下向議員報告。」遭議員李傅中武質疑是政治和柯文哲的因素讓局長處於兩難。

另外，議員王世堅痛批，柯文哲將大同分局的雙連、大橋2間派出所整併後，原派出所遭擱置成為員警睡覺的地方而已，合併後派出所因休息空間不足，員警還得跑回原派出所休息。

陳嘉昌說，警察局會為整併負責任，文山一、二分局合併是經過評估有可行性的，雖然老百姓會有很多聲音，也有歷史情感，要100％同意不易，但會盡力溝通。

(中時 )