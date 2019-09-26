墨西哥瓦哈卡州（Oaxaca）今天通過墮胎合法法案，成為這個保守國家第2個墮胎除罪化的地區。

瓦哈卡州議會以24票贊成10票反對，通過墮胎除罪化。激烈的辯論過程，不時被贊成與反對兩派的相互叫囂打斷。

國會大樓外的街上站滿群眾，他們的頸部和手腕圍了綠色布巾，這是國際墮胎合法運動的象徵物。

數十名女性歡慶高呼：「我們要墮胎，我們要墮掉這種父權制度！」

反墮胎陣營聲勢較弱，只有一些男性到場嗆聲，說這些女性是「殺人犯」。也有示威者拿著十字架和海報，為「捍衛性命、上帝與戒律」的立法人士祈禱。

墮胎合法法案允許懷孕12週以下女性合法墮胎。

墨西哥市2007年也通過相同的墮胎法。

在墨西哥其他30個州，墮胎是非法行為，只有在被強暴或母體生命受威脅時才可合法墮胎，中部瓜納華托（Guanajuato）不僅把墮胎視為非法，違反者最高還可判處30年徒刑。

(中央社)