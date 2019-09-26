一時貪念遺憾終生，將SIM卡、門號及證件租借或販賣給他人，後續若遭有心人士拿來利用詐騙，物主一樣視同犯罪。基隆市一名謝姓男子，日前將手機門號SIM卡賣給詐騙集團，雖他聲稱買方說是要給外勞使用，而報酬僅僅只有200元，他賣出SIM卡後對於後續使用狀況毫不知情，完全不知會被拿去詐騙。但基隆地方法院法官查出，謝姓男子曾把帳戶賣給詐騙集團被判刑過，由此可見應該知道賣出門號的利害關係，並非清白，因此遭判刑3個月。

謝男偵訊時辯稱，他去年7月申辦門號後，不久就以200元的代價將SIM卡賣給佯稱要給外勞使用的詐騙集團，而集團成員去年8月間利用這支門號，致電周姓被害女子，並假借友人的名義，向周女借錢周轉急用，讓周女受騙將款項匯出到詐騙集團的指定帳戶，損失高達五萬元。

據法官指出，謝男在高職畢業後，當過配銷員及臨時工，並非毫無社會經驗，更曾將自己的帳戶販賣給詐騙集團來協助詐欺遭判刑。法官認為謝男應當可以預見若把個人帳戶、電話販售給陌生人，會成為協助詐騙工具。而謝男以缺錢急用，所以未能深思熟慮來推卸責任，是不足以採信、參考。

法官表示，謝男雖然未實際參與詐欺犯罪行為，但提供SIM卡門號供詐騙集團使用，間接造成被害人損失慘重，不足以原諒、縱容，並且謝男曾有相關前科，這次犯案後又未積極賠償被害人損失，因此判刑3月，如易科罰金9萬元。警方事後呼籲民眾不要把證件、門號提供或販賣給他人使用，避免被詐騙集團利用，淪為詐欺共犯，民眾若接獲可疑電話，可打165反詐騙專線查證、諮詢。

(中時 )