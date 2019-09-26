陸軍269旅楊梅高山頂營區，下午傳出一名士官在營區庫房內嚴重燒傷事件，造成全身超過90%灼傷，由於事發時正值午休時間，部隊同袍見到庫房冒出濃煙及火光後，以為發生火警，立刻持滅火器具前往打火，這時才發現庫房內竟然躺著一位全身嚴重燒傷的同袍。

由於沒人目擊該名士官是何時潛入庫房，而該庫房內也無存放汽油或任何易燃成分揮發劑，因此到底該位士官是意外或是自傷？仍有待部隊與轄區警方進行調查。嚴重燒傷的士官因狀況嚴重，已轉送三軍總醫院急救。

陸軍第六軍團指揮部今（26）日表示，所屬269旅謝姓中士於12時許，在營區綜合庫房內遭火焚傷，同袍發現後即滅火、急救，並立即送往國軍桃園總醫院，經初步處理，因灼傷面積較大，現已轉送國軍三軍總醫院救治。

第六軍團指出，事發後，立即指派高階幹部前往協處，並於第一時間通知家屬，案發現場已即時封鎖，將全力配合司法調查，以釐清肇因；另將協請醫院給予最佳醫療照護，全力搶救。

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