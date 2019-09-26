台北市長柯文哲過去多次表示要尋找接班人，最好先從副市長開始當起，選上市長後最能對市政無縫接軌，26日傳出，他有意找友柯的親民黨籍議員黃珊珊接任副市長。黃珊珊對此回應，市府確有徵詢過，當議員也很久了，若能幫助市長把台北市做得好一點，當然是樂意幫忙，但還是要尊重市長人事權，不是她能控制的。

黃珊珊表示，接任副市長這應該是5年前就有的傳聞，市府確有徵詢過，她當議員也很久了，若能幫助市長把台北市做得好一點，當然是樂意幫忙，但還是要尊重市長人事權，不是她能控制的。

她說，還沒有和親民黨主席宋楚瑜談過，宋主席3、4年前就被柯文哲徵詢過，不過，因為要照顧小孩，現在小孩比較大了，比較有時間幫忙，態度轉變是因為小孩比較大。

外界認為，黃珊珊接任副市長代表親民黨和民眾黨合作，黃珊珊說，她在北市議會沒有分過什麼政黨，議員當了21年，對她來說能幫這個城市多做一些事情是她比較有興趣的事，沒有思考政黨問題，做事比較重要，她強調，柯文哲考慮的不是政黨，也沒有談過政黨問題。

(中時 )