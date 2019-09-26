由藝人侯佩岑代言的一家高檔坐月子中心，負責人李俊琳、胡白玫夫婦，被新加坡籍李姓女富商指控詐騙鉅款，案經檢方認定2人涉以土地買賣為由，擅自挪用李投資的4億元填補財務缺口，依業務侵占等罪起訴後，胡認為李編造不實債權，聲請假扣押和強制執行她名下房產、土地和股票，造成財產損害，提民事訴訟「反制」求償3471萬多元。北院審理後，法官認為雙方確存有投資協議，李女並沒有虛構不實債權，請求損害賠償沒有理由，判決胡女敗訴。

名媛胡白玫和丈夫李俊琳，開設的產後護理之家，裝潢奢豪，走高價位市場，每日住宿費最高要價約1萬6000元，除侯佩岑代言，國標舞天后劉真、藝人劉若英、范瑋琪、主播陳海茵都曾入住。

李姓女富商指控，20年前在美國認識胡白玫成為閨蜜。2011年和胡女及其丈夫合開境外公司，到大陸買地，並投資台灣土地等項目，2017年她來台查帳，驚覺帳目有問題，多年投資超過14億元，只追回320萬元，向調查局提告。

北檢偵查認定，李、胡2012年間，以投資購買國防部釋出位於小南門附近的國有土地為由，邀李姓女富商投資4億元，後來土地標售案臨時喊卡，但李、胡未通知李，2015年再以資金不足，要求李女再匯2億元，惟事後仍未標下土地，其中4億遭李、胡挪用填補財務缺口，2人依業務侵占等罪起訴。

全案還在北院刑庭審理中，但胡白玫今年委請律師提告求償，理由是李女故意編造不實債權，以「共同侵權行為及債務不履行損害賠償」為由，向北院聲請供擔保，在1億元範圍內強制執行，假扣押她名下的房地產、土地和股票。她不服提出抗告，最後雖勝訴確定，廢棄原裁准的強制執行假扣押，但她已因為李的強制執行，造成名譽、信用和股東權益受損，還有客戶抽單、廠商斷貨和銀行終止提供融資受嚴重虧損等，共損害3471萬5400元，要求李姓女富商如數賠償。

北院審理後，李女抗辯，原告胡女和其夫婿就土地投資，確實對她造成侵權損害行為，經檢察官起訴，目前還在審理中，她不但是胡女的債權人，更是胡女不法行為的受害人，所為假扣押聲請和強制執行，都不是背於善良風俗的行為，不必負損害賠償責任。

法官認為雙方確有李女出資4億元買地的投資協議，相關證據都顯示，李女沒有任何虛構不實債權、無假扣押原因仍故意假扣押和聲請強制執行的行為，胡女請求沒有理由，判她敗訴。

(中時 )