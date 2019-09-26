台北市長柯文哲過去數度表示，要尋找接班人，最好先從副市長開始當起，選上市長後最能對市政無縫接軌，今傳出，他有意找友柯的親民黨籍議員黃珊珊接任副市長。黃珊珊下午已表示樂意幫忙，另有近柯人士透露，黃珊珊確實將在下月中到任，原副市長鄧家基則會轉任悠遊卡公司董事長。

據媒體報導，柯文哲近日徵詢黃珊珊接任副市長的意願，黃也不排斥，因此待程序跑完後，就會對外公布。外界解讀，如果黃珊珊出任副市長，可望成為柯的接班人，2022年接棒參選市長。

一名市府近柯人士更透露，柯文哲尋覓接班人已久，尤其2022選戰可能對手是國民黨立委蔣萬安，先前已徵詢過黃珊珊，近期又再次詢問。10月中市府一級局處首長將有一波異動，其中最大震撼彈就是黃珊珊接任副市長，原副市長鄧家基則會轉任悠遊卡公司董事長。

鄧家基是柯文哲上任後延攬入小內閣，2018年柯勝選，他也留任，由於有新黨背景，過去柯文哲經常提到小內閣政治光譜從深藍到深綠都有，以此誇口自己不分黨派的執政特色。

消息傳出後，黃珊珊已鬆口樂意幫忙。北市府則在下午近5點透過聲明稿表示，鄧家基副市長在市府任職期間表現卓越，對府會關係貢獻良多，去年選後多次表達休息意願，柯市長拜託再幫忙一段時間，此次因應祕書長張哲揚退休，將於10月中進行人事調整。

副發言人戴于文強調，因應市府政策規劃及人事調整，鄧家基副市長將於10月中去職，完成階段性任務。至於接任人選，戴于文也證實，市長曾徵詢臺北市議員黃珊珊，議員也樂意幫忙。

(中時 )