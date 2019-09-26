消防局出動大批人車，順利撲滅火勢。（金門縣消防局提供／李金生金門傳真）

金門金寧鄉下埔下今（26）日上午發生火警，燒毀屋主停放門口的代步殘障機車，還將磁磚和電錶燒得劈哩啪啦作響，四起濃煙和火勢嚇壞附近住家。縣消防局出動大批人車趕往灌救，所幸無人傷亡，起火原因由火調課調查鑑定中。

這棟位於下埔下村內的2樓民宅，只有殘障屋主1人獨居，上午門口突然竄起無名火，在東北風狂飆助威下，火勢一發不可收拾，嚇得他驚慌失措，不知如何是好。

縣消防局據報，火速出動金寧及金城分隊消防車4輛、救護車1輛及消防人員14名馳往救災，由第一大隊長陳國瑋指揮灌救，附近鄰居也熱心幫忙。

但因火勢實在太大，加上機車還有殘油，一時濃煙四起，將電錶和機車燒毀外，1樓牆壁磁磚也一塊塊掉落，有如下起「磁磚雨」十分駭人！還好在打火兄弟加佈水線搶救下，大火很快撲滅，讓原本以為只是「火燒埔」野草起火，後來發現情況不對的附近住家，都大大鬆了一口氣。

(中時 )