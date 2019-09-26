根據日本媒體《NEWSPOST7》報導指出，日本桌壇前一哥水谷隼驚傳婚外情，而且對象還是一名未成年少女，此消息一出震撼了日本桌壇，水谷隼對此並沒有否認，但堅稱已進入司法階段，不願對外說明一切。

這篇文章詳細報導了整起事件來龍去脈，水谷隼在今年5月前往東京一家名為「X」的會員制高級休閒俱樂部，陪酒女性的素質相當高，甚至還有不少是小有名氣的模特兒。水谷隼初次來到「X」就碰到一位19歲的女孩子EMI(假名)，擁有長髮和大眼睛的EMI，很像日本藝人橋本環奈，沒想到水谷隼迷戀起了這位女孩子。

雙方不但彼此留下了好印象，而且互留了通訊方式，水谷隼在6月下旬私下把EMI約了出來，兩人先在居酒屋吃飯，然後前往KTV唱歌。隔天水谷隼再次找了EMI，當時水谷隼已喝醉，兩人回到水谷隼下住宿的飯店，在親吻的時候水谷隼將EMI壓在床上，EMI立刻驚叫，水谷隼停止了近一步動作，然後向EMI道歉。

EMI在受訪時表示，水谷隼在和她聊天的時候曾說2020年東京奧運結束後就會退休，然後開始投資股票，也提到新生代好手張本智和是一位很任性且會抱怨的小孩子，等到他退休後，張本智和就得扛起重任，也會隨之成長穩重。

EMI說，之前就知道水谷隼已婚，而且還育有1女，水谷隼想要進一步的舉動嚇到了EMI，她的男友知道情況後直接找了水谷隼，而水谷隼通知了律師，導致整起事件惡化，她也在8月離開了俱樂部。

水谷隼的朋友表示，水谷隼是真的和那位女孩談起戀愛，對於那次粗暴舉動也後悔不已，他不知道對方尚未成年(日本成年是20歲)，也沒有跨過那條不該有的界線，他也已向老婆道歉認錯，並且獲得原諒，碰到這件事情讓他的心情非常低落。

水谷隼不願接受採訪，只宣稱已經報警，也知道接下來會面對什麼樣的狀況，只希望這起事件盡快落幕。

(中時電子報)