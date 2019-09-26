選戰將進入百日倒數，民進黨台中市第5選區（北屯、北區）立委參選人莊競程，展開基層肉搏戰，即日起每週六、日將系列推出「廟口見面會」活動，以面對面開講搏感情，深入基層宣揚理念，爭取支持。

台中市立委第5選區向來被視為是民進黨艱困選區，民進黨在今年9月4日徵召台大醫工博士，目前是國立交通大學生醫系助理教授莊競程，挑戰國民黨韓系資深立委沈智慧，由於起步較晚，新人對決老將，莊競程獲徵召後，馬不停蹄勤走基層，全力衝刺選情，希望締造勝利。

莊競程說，他的優勢是年輕、活力、專業，愛台灣，他的專長是生醫工程，未來將以自己的專業，推動公共建設邁向數位科技化、醫療與教育達到便民、利民的目標，並結合在地文化，推廣文化觀光產業，促進在地繁榮。希望選民給莊競程一個機會，進入立法院為民喉舌。

莊競程表示，自己過去不曾參與政治、是政治素人，還有很多地方需要努力，但為了能夠服務更多人，他願意挺身而出。首場「廟口見面會」，28日晚間在北屯區軍功里東山路一段的軍福宮前廣場正式展開，第2場於29日晚在北區柳川東路四段的仙鴻宮前廣場舉辦。

(中時 )