政府推動長照2.0，預算投入3、400億，然而真正申請使用得到的不到二成，而且平均到每一個人身上一天只有110元可用。

前花旗商業銀行董事長、現任麥肯錫公司資深顧問的管國霖26日在一場高齡國際趨勢論壇中分享自己十年來的經驗，父母從健康、亞健康、部份失能、失能到居家安寧照護階段，深感台灣長照環境面臨許多挑戰，復康巴士從未申請到過，大安區的安養院要排四年，自己是請了一個看護、一個護理人員，都很難達到「快樂陪伴、專業照護」的目標。

管國霖指出，台灣80萬有長照需求者，像是失能、失智、衰弱老人，有55％由家人照顧，與現場隨機調查的6成差不多，三成由外傭、一成由機構照顧，而且有四成的照顧者是獨立照顧，沒有其他家人分擔。當被照顧者半夜不舒服時、平時要看醫生時誰來接送？其實長期照顧的壓力是很驚人的。

而長照2.0所提供的喘息服務只有二小時，其他22小時都還是要家人照顧，管國霖分享，以他自己的經驗來看，復康巴士從來沒叫到過，優質的照護人員也不好找，他帶父親去看病時，常聽到旁邊的病友家屬說要趕回去上班，在醫院大廳也常撿到老人，因外傭不會講中文不知怎麼走，他常會幫忙帶路等等，都是實際照護會遇到的問題。據世界衛生組織統計，從年邁失能到過世的時間平均是8到10年，而管國霖指出，自己父親從亞健康到現在居家安寧照護階段己過了七年。

管國霖觀察，目前外傭逐年減少也是一個問題。家庭看護外勞24萬人中，年輕看護工比例愈來愈少，加上日本也開始大量引進外勞，有30萬人缺口，預計在近年就要增加6-10萬的外傭人口，薪資是台灣的二倍，且外傭本身意識提高，不願顧老人，6到8萬外籍看護工都跑出去做黑工。

就照護機構來說也不足，目前使用8.5萬床，只有八成使用率，台北市、高雄市、台中市床位嚴重不足，他自己排大安區的養護之家，四年都沒排到，全台差額約有5萬床。而像三芝的雙連安養中心，更要排五到七年，執行長的媽媽排了五年半。管國霖認為，長照是個兆元產業，應該是國家發展的重點產業。應該有長照新思維，建立長照生態系，也就是小政府、大民間，引進金融業來投資、將照護人力制度規劃大幅度提升，照護人力資源配置最佳化，薪酬、職涯規劃讓照護人力也有升遷制度，企業化經營。

政府應該在制度、法規整合有效發展長照機構。釋出閒置校、公有地作為長照托幼綜合使用，管國霖指出，像現在三重碧華國中、中和學校校地釋出就是正確的方向，同時有日照、長照、托幼、居服的綜合地區中心，要真正為老人打造，讓每個人能「快樂陪伴、專業照護」。

(工商 )