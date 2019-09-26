國安會指陸2020操作「拉白打綠」 柯：輔選會報？

總統府近日召開國安會議指大陸介入台灣選舉。據最新公布之國安會報中指稱，「統獨恐慌是中共製造的、第三勢力是中共操作、要來分民進黨票源」，政治操作手法就是「拉白打綠」，台北市長柯文哲26日嘲諷，上面就寫輔選會報就好了。也有網友在網路質疑，國安會是否淪為民進黨選情分析機構？更有人直言民進黨「瘋了」。

國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」日前召開會議，提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，報告指出大陸對台政治操作，包括拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源，切斷綠營金脈。

國安會報告進一步指出，若中國採取「極限施壓」，更可能明確定出「一國兩制台灣方案」，訂下統一時間表以及《反分裂國家法實施細則》、《國家統一法》等對台法律。

對此，就有網友zxcelephant在PTT八卦版PO文，該網友個人認為，國安報告稱「統獨恐慌是中共製造的。第三勢力是中共操作要來分民進黨票源、切斷綠營金脈」，「要拿出證據比較好，且在總統府的國安報告裡，討論自家政黨利弊，就不曉得算不算黨政不分了」。

其他網友也紛紛表示看法，「如果綠真的做好會讓人找到弊端嗎」、「菸政府真的笑死我」「講的好像台灣非綠不可」、「全心都在幫執政黨搞選舉」「分散民進黨票源是國安危機」、「快瘋了！國安會欸」、「又撕裂社會」、「公器私用成這樣，還敢質疑別人，噁心」。

網友在PTT八卦版PO文。(圖/截自批踢踢論壇)

網友在PTT八卦版留言。(圖/截自PTT論壇)

(中時電子報)