高雄市長韓國瑜今(26)日在議會上被詢問到大港開唱一事，韓看完台北市議員邱威傑登台大港的影片後表示，「怎會如此粗俗、下流不堪？」對此，邱威傑受訪回應，他認為國民黨這種行為在貶低大港開唱的價值，並且意圖藉由此事來振奮韓粉低迷的聲量。

據自由電子報報導，呱吉對此表示，任何人對文化表演做出主觀的陳述內容都是個人的自由，

但他認為大港開唱對於高雄的價值意義非凡，該活動能在高雄屹立幾十年，對於台灣音樂產業的意義也很大，而國民黨如今所做的事有兩個意義，一是透過政治操作，降低大港開唱在高雄的價值，另一點則是要提升韓國瑜低迷的聲量。

呱吉認為，這事件可能會讓韓粉對他群起攻之，「但這又如何？」國民黨意圖藉由此事來凸顯「邱威傑」這個人比韓國瑜更糟糕，但在他眼裡，這個操作對於韓國瑜聲量並無幫助；呱吉表示，韓國瑜批評他的同時，同時也失去更多的年輕選票，「本來很有機會贏得的大位現在又離得更遠了，我為他感到遺憾。」

(中時電子報)